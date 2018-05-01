Taksim'de 1 kişi gözaltına alındı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Taksim Meydanı ve çevresinde önlem alan polis, hareketlerinden şüphelendiği bir kadını durdurarak, kimlik kontrolü yapmak istedi. Bunun üzerine sakladığı pankartı çıkararak, slogan atmaya çalışan kadın, polis tarafından yere yatırılarak gözaltına alındı. Yerde elleri kelepçelenen kadın, polisler tarafından alandan götürüldü.
(FOTOĞRAF)
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