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Taksim'de 1 Mayıs 1977'deki olaylarda ölenler anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 14:54 | Son Güncelleme

Taksim'de 1 Mayıs 1977'deki olaylarda ölenler anıldı

İSTANBUL (AA) - Taksim'de 1 Mayıs 1977'de çıkan olaylarda hayatını kaybedenler, Kazancı Yokuşu'nda düzenlenen törenle anıldı.

78'liler Girişimi öncülüğünde Kazancı Yokuşu'nda bir araya gelen gruptakiler, ellerinde çeşitli dövizler taşıdı.

Basın açıklamasını okuyan 78'liler Girişimi İstanbul Sözcüsü Yunus Bircan, 41 yıl önce Kazancı Yokuşu'nda 35 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Bircan, 1 Mayıs'ta yaşanan olayların sorumlularının ortaya çıkarılması gerektiğini dile getirerek, ''1 Mayıs katliamı gerçeği ile yüzleşmek ve hesaplaşmak gerekmektedir. Bunun için gerçekleri araştırma komisyonu kurulmalıdır.'' dedi.

Olayda hayatını kaybedenler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunan gruptakiler, ellerindeki karanfilleri Kazancı Yokuşu'na bıraktıktan sonra dağıldı.

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