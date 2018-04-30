TAKSİM'DE 1 MAYIS HAZIRLIKLARI

Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı öncesi İstanbul Taksim Meydanı'nda güvenlik tedbirleri alınmaya başlandı. Meydanın etrafında oluşturulacak güvenlik çemberi için bariyerler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından getirildi. Saat 01.00'dan itibaren ekipler tarafından TIR'dan indirilen bariyerler, başta İstiklal Caddesi girişi, Cumhuriyet Anıtı çevresi gibi kritik noktalara konuldu.

Görüntü Dökümü:

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-TIR'la getirilen bariyerler

-Bariyerlerin indirilişi

-Bariyerlerin İstiklal Caddesi girişine yerleştirilmesi

-Cumhuriyet Anıtı etrafındaki bariyerler

-Genel ve detay görüntüler

