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Taksim'de 1 mayıs hazırlıkları

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 09:29 | Son Güncelleme

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı öncesi İstanbul Taksim Meydanı'nda güvenlik tedbirleri alınmaya başlandı.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı öncesi İstanbul Taksim Meydanı'nda güvenlik tedbirleri alınmaya başlandı. Meydanın etrafında oluşturulacak güvenlik çemberi için bariyerler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından getirildi. Saat 01.00'dan itibaren ekipler tarafından TIR'dan indirilen bariyerler, başta İstiklal Caddesi girişi, Cumhuriyet Anıtı çevresi gibi kritik noktalara konuldu.

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