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TAKSİM'DE 1 MAYIS ÖNLEMLERİ ALINMAYA BAŞLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 14:24 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA  1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'nda önlemler alınmaya başlandı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'nda önlemler alınmaya başlandı. Meydana polis bariyerleri getirildi. Bariyerlerin önümüzdeki günlerde yerleştirilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü
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-Mete Caddesi Divan kavşağı kesişimine koyulan polis bariyerleri
-Taksim Meydanından görüntü
-Genel ve detay görüntüler

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