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Taksim'de 1 Mayıs önlemleri alınmaya başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 16:23 | Son Güncelleme

Zeki GÜNAL / İstanbul DHA - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'nda önlemler alınmaya başlandı.

Zeki GÜNAL / İstanbul DHA - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'nda önlemler alınmaya başlandı. Meydana polis bariyerleri getirildi. Bariyerlerin önümüzdeki günlerde yerleştirilmesi bekleniyor.

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