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Taksim’de atıl durumdaki aydınlatma direkleri kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 02:31 | Son Güncelleme

Taksim Meydanında atıl durumda bulunan aydınlatma direkleri kaldırıldı.Taksim Meydanında atıl durumda bulunan aydınlatma direkleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Taksim’de atıl durumdaki aydınlatma direkleri kaldırıldı

Taksim Meydanında atıl durumda bulunan aydınlatma direkleri kaldırıldı.
Taksim Meydanında atıl durumda bulunan aydınlatma direkleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Gece saatlerinde meydana gelen ekipler direklerin çevresini bariyerlerle kapattı. Vinç yardımıyla yerinden kaldırılan direkler meydanda kesilerek kaldırıldı. Meydanda bulunan ve uzun zamandır kullanılmadığı öğrenilen iki aydınlatma direği kaldırıldı.

Taksim’de atıl durumdaki aydınlatma direkleri kaldırıldı

Taksim’de atıl durumdaki aydınlatma direkleri kaldırıldı

Taksim’de atıl durumdaki aydınlatma direkleri kaldırıldı

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