Taksim’de bir ilk! Kangallar görevde

İSTANBUL 7 BİN KAMERAYLA İZLENECEK

Beşiktaş, Şişli, Kadıköy gibi ilçelerde bir çok cadde saat 16.00’da araç trafiğine kapanacak. Kent genelindeki bin 747 noktadaki 6 bin 988 kamerayla İstanbul an be an izlelenecek. Taksim’de ise 17 noktada 136 kamera ile izleme yapılacak. İstiklal Caddesi ve Taksim için Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Mobil (KGYS) Komuta Merkezi aracı Gezi Parkı’nda konumlandırılacak. Izlemeler komuta merkezinden yapılarak anlık bilgiler paylaşılacak. Kameraların çoğunun 4K olarak değiştirildiği de öğrenildi.

YERLİ IRK KÖPEKLER KULLANILACAK

Her yıl alınan tedbirlerden farklı olarak bu sene ilk kez, eğitimli köpekler kullanılacak. Görev alacak köpeklerin, bu yıl eğitime alınan “Kangal” ve “Akbaş” cinsi köpekler olduğu öğrenildi. Toplumsal olaylara ve Asayiş olaylarına müdahale için eğitim alan yerli ırk köpekler ilk, Emniyet personeline destek olarak ilk kez görev alacak.