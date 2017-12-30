Taksim’de bir ilk! Kangallar görevde

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı sebebiyle alınan güvenlik tedbirleriyle ilgili Gezi Parkı’nda açıklama yapıldı. Güven Timleri Şube Müdürü Zafer Baybaba’nın yaptığı açıklamada, esnaf kılığındaki sivil polisler tanıtıldı. Biletçi, simitçi gibi sivil kıyafetli polislerin özellikle İstiklal Caddesi’nde görev yapacağı belirtildi.

ÖZEL HAREKAT HAZIR BEKLEYECEK

Yapılan açıklamaya göre, tedbirler kapsamında Istanbul genelinde, 37 bin polis görev alacak. Bu polislerin, 17 bini Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş’ta bulunacak. Yaşanacak herhangi bir olumsuzluğa karşı da 39 ilçede bin “Özel Harekat Polisi” hazır bekletilecek. Özel Hareket Timleri herhangi bir noktaya en kısa sürede gidecek şekilde konuşlandırılacak. Yılbaşı gecesi Havacılık Şube Müdürlüğü ve Deniz Liman Polisi de hazır kıta bekleyecek.

TAKSİM’DE 600 DEVRİYE

Yılbaşı yoğunluğunun en fazla olması beklenen İstiklal Caddesi’ne giden yollar yarın 15.00’de araç trafiğine kapatılacak. Taksim’e çıkan yollar ise saat 19.’00’da kapanacak. Güven Timleri’ne bağlı 600 sivil polis, yılbaşı gecesi Taksim’de ve İstiklal Caddesi’nde devriye olarak yaşanabilecek tatsız olaylara müdahale edecek. Güven Timleri dışında da yaklaşık 7 bin polis de Taksim’de hazır olacak.