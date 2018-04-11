Taksim'de bonzai kabusu

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
TAKSİM Meydanı'nda bonzai kullanıp kendinden geçmiş halde bekleyen 3 kişi kameralara yansıdı.
Taksim Meydanı AKM önünde bonzai tabir edilen sentetik uyuşturucu karışımın bulunduğu maddeyi kullanan iki kişiden biri yüz üstü yere yatarken diğeri de oturduğu yerde hareketsiz kaldı. Bu kişileri meydanda seyyar satıcılık yapan bir kişi "Herkes size bakıyor" diyerek uzaklaştırdı. Meydanın dolmuş durakları tarafında da yine bir bonzai kullanıcısının olduğu yerde hareketsiz kaldığı görüldü.
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