- TAKSİM'DE GENİŞ ÖNLEMLER; MEYDANA KİMSE ALINMIYOR

* Etrafı bariyerlerle çevrilen Taksim Meydanı'na gazeteciler de dahil kimse alınmıyor.

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul DHA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğe kapatıldı. Etrafı bariyerlerle çevrilen Taksim Meydanı'na gazeteciler de dahil kimse alınmıyor. Meydan çevresinde oluşturulan alanlarda kimlik kontrolü yapılıyor.

Trafiğe kapalı yollar nedeniyle turistler de valizleriyle yürümek zorunda kaldı.

Görüntü Dökümü:

--------------------

- Trafiğe kapalı yolların görüntüsü

- Turistlerin valizle yürümesi

- Polislerin arama yapması

- Meydandan görüntüler

- Detaylar

