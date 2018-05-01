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- TAKSİM'DE GENİŞ ÖNLEMLER; MEYDANA KİMSE ALINMIYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 07:53 | Son Güncelleme

* Etrafı bariyerlerle çevrilen Taksim Meydanı'na gazeteciler de dahil kimse alınmıyor.

* Etrafı bariyerlerle çevrilen Taksim Meydanı'na gazeteciler de dahil kimse alınmıyor.

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul DHA
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğe kapatıldı. Etrafı bariyerlerle çevrilen Taksim Meydanı'na gazeteciler de dahil kimse alınmıyor. Meydan çevresinde oluşturulan alanlarda kimlik kontrolü yapılıyor.
Trafiğe kapalı yollar nedeniyle turistler de valizleriyle yürümek zorunda kaldı.

Görüntü Dökümü:
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- Trafiğe kapalı yolların görüntüsü
- Turistlerin valizle yürümesi
- Polislerin arama yapması
- Meydandan görüntüler
- Detaylar

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