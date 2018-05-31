Taner YENER - Harun UYANIK / İSTANBUL, ( DHA) GEZİ Parkı eylemlerinin yıl dönümü nedeniyle Taksim'de dün alınan güvenlik önlemleri bugün de devam ediyor.
Önlemler kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı ve Gezi Parkı çevresi bariyerlerle kapatıldı. Yaya trafiğine açık alan parkta, önleyici hizmetler büro amirliğine bağlı ekipler ile zırhlı polis aracı da bekletiliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden dün yapılan yazılı açıklamada, Gezi Parkı yıldönümü etkinlikleri kapsamında Taksim Meydanı ve çevresindeki bazı yolların bugün saat 15.30'dan itibaren araç trafiğine kapatılacağını açıklanmıştı.
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