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Taksim'de insan seli!

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 21:04 | Son Güncelleme 11 saat önce

Taksim alt geçitte bulunan otobüs durağında yaşanan insan seli kameralara yansıdı. Durakta bekleyen vatandaşlar gelen otobüslere binmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Beyoğlu Taksim alt geçitte bulunan otobüs durağının Aksaray istikametinde akşam saatlerinde mesainin bitimiyle birlikte yoğunluk yaşandı.

Duraklara gelen insanlar gidecekleri istikametteki otobüslere binmek için saatlerce kuyrukta bekledi.

Vatandaşlar, durağa yanaşan otobüslere binmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Otobüs durağında yaşanan insan seli ise kameralara yansıdı.

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kamera Taksim durak OTOBÜS alt geçit

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Sorsan hepsi İstanbuldan başka yerde yaşayamam der. İnsanın en değersiz olduğu bu şehirden iyiki kurtulmuşum.
Büyükşehir çalışıyor nüfusu 30 milyon yap nufus 15 milyonkenki otobus saysıyla hizmet ver sonra kanal istanbul deyip nufusu 50 ye çıkar oyları verin verin hırsızlara
mal akpnin yaptığı iş bu kadar olur işte millet travestlilerin bonzaicilerin olduğu yerde otobüs bekliyor durak bile yok sırf taksimi arapları doldurmak için heryeri trafiğe kapattı haşere leş arapları doldurdu aklınca gezide darbeyi yedi milletten intikam alıyor baştaki föte artığı
lüx araçları örnek gösterip herkes zengin diyenler bakın bakalım burada ne görüyorsunuz
İSTABULDA YAŞAMAK AKIL İŞİ DAAL ! DEVLET BİR AN ÖNCE İSTANBULA DOLUŞAN NÜFUSU ANADOLU ŞEHİRLERİNE DAĞITMALI HEM İNSANLAR MUTLU OLUR HEM DEVLET DAH AZ PARA HARCAR
dediklerin güzelde şu travesti takıntını anlamıyorum,buradan ahlak ana fikrimi mi vurgulamak istiyorsun, bunlar ahlaksız mı diyorsun,bak kardeş ülkede hırsız sorgun vurguncu varken dile gelmiyorsa yurtlarda erkek çocuklara taciz olmuşsa senin travesti takıntın çok geride kalmıyor mu? Egemen Bağışın yada ötekinin 600 bin tl lik hediye saati bu ülkenin kanını emiyor bunun farkında mısın? değilsen farkında ol lütfen.
beğenmeyen gider.
bunlar daha iyi günler,birkaç yıl sonra insanlar işlerine bile gidemeyecek..onun için bir an önce bu şehirdeki sanayi kuruluşlarını ülkenin hey yanına dağıtmak gerek..tabii,bu işler öyle köprü oto yol falan yapmaya benzemediğinden epey zaman alabilir..
ADAM bir de alt geçide tek bilet doldurma makinası koymuş... Tek otobüs kuyruğu olsa iyi.. Bilet doldurma kuyruğu da var.. YIL 2018 OLMUŞ...
aman sakın gelmeyin buralara kalın orada
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