Taksim'de insan seli... İstanbul'da yoğun güvenlik önlemi!

İstanbul'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda il genelinde 37 bin polisin yanı sıra yaklaşık 4 bin civarında da askeri personel ve sahil güvenlik ekibi görev yapıyor. Taksim’de de sıkı güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, günler öncesinden çok sayıda noktaya yerleştirilen yüksek çözünürlüklü kameralarla Taksim ve çevresini dakika dakika inceliyor.

HER ŞEY ANLIK TAKİP EDİLİYOR

Taksim bölgesindeki 34 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) noktasında 136 yüksek çözünürlüklü kamera ile her an izlemeler gerçekleştiriliyor. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri şüpheli gördükleri şahıslar için sahadaki ekipleri uyararak olumsuz bir duruma karşı önlemler alıyor.

7 BİN KAMERA İLE İNCELEME

Öte yandan il genelinde ise yaklaşık bin 700 KGYS noktasında yaklaşık 7 bin kamera ile incelemeler de yapılıyor.

TAKSİM'DE İNSAN SELİ

Taksim'de yılbaşı kutlaması yapılmamasına rağmen meydanda ve İstiklal Caddesi'ndeki hareketlilik dikkat çekti. Yeni yıla Taksim’de girmek isteyenler, İstiklal Caddesi’ne adeta akın etti. Kalabalık nedeniyle insanlar İstiklal Caddesi’nde ilerlemekte güçlük yaşıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise herhangi olaya karşı denetimlerini sürdürüyor.