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Taksim'de insan seli... İstanbul'da yoğun güvenlik önlemi!

GÜNCEL HABERLERİ | 31.12.2017 20:46 | Son Güncelleme 6 saat önce

İstanbul'un kalbi sayılan Taksim ve çevresinde, güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Birçok noktaya yerleştirilen yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde bölge, mobil tır içerisinden polis ekiplerince dakika dakika incelendi.

İstanbul'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda il genelinde 37 bin polisin yanı sıra yaklaşık 4 bin civarında da askeri personel ve sahil güvenlik ekibi görev yapıyor. Taksim’de de sıkı güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, günler öncesinden çok sayıda noktaya yerleştirilen yüksek çözünürlüklü kameralarla Taksim ve çevresini dakika dakika inceliyor.

HER ŞEY ANLIK TAKİP EDİLİYOR

Taksim bölgesindeki 34 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) noktasında 136 yüksek çözünürlüklü kamera ile her an izlemeler gerçekleştiriliyor. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri şüpheli gördükleri şahıslar için sahadaki ekipleri uyararak olumsuz bir duruma karşı önlemler alıyor.

7 BİN KAMERA İLE İNCELEME

Öte yandan il genelinde ise yaklaşık bin 700 KGYS noktasında yaklaşık 7 bin kamera ile incelemeler de yapılıyor.

TAKSİM'DE İNSAN SELİ

Taksim'de yılbaşı kutlaması yapılmamasına rağmen meydanda ve İstiklal Caddesi'ndeki hareketlilik dikkat çekti. Yeni yıla Taksim’de girmek isteyenler, İstiklal Caddesi’ne adeta akın etti. Kalabalık nedeniyle insanlar İstiklal Caddesi’nde ilerlemekte güçlük yaşıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise herhangi olaya karşı denetimlerini sürdürüyor.

İHA/DHA

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Anahtar Kelimeler:
polis Taksim Güvenlik istanbul 2018

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Yeni yıl herkese sağlık,mutluk,huzur,gerçekleştiremediği hayallerini gerçekleştirebileceği yıl olsun İnşaallah
Allah polis arkadaşlardan da razı olsun..gerçekten yaptıkları iş kutsal..böyle günlerde daha iyi anlaşılıyor...
rezalet.istanbulu güvenlik kamerasından görüyoruz
Herkes gönlünce özgürce yeni yılını kutlasin ne güzel. Güzel yarınlara. Mutlu yıllar
İstanbul'un başkenti TAKSİM
Gece zaten kuş uçmazki
2018de daha buyuk gazuk bekliyo kaldınız yerden devam edersiniz
Allah esirgesin. Rabbim bu millete ve vatanımıza hainlik düşünenlerin oyunlarını bozsun. Bazı şeyler tabiki istediğimiz gibi değil ama ülkemizi bölmek isteyenlere karşı birlik olmak lazım. a b c parti veya düşünce farketmez. hepsi bizim insanımız
Ne yaparsanız yapın, insanların isteklerine gem vuramazsınız. Milli irade böyle istiyor kardeşim.
insanlara yasaklayınca kuşlaramı takmışlar... izmir dersini verdini...
Yeni yıl öncelikle türkiyeye, sonrada tüm dünyaya mutluluk ve huzur getirsin.
işinize gelince Alah razı olsun ufak tfek hata olunca yerden yere vurun deilmi. polis devleti n e ala
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