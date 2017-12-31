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Taksim'de kadınları taciz eden kişi gözaltında!

GÜNCEL HABERLERİ | 31.12.2017 21:52 | Son Güncelleme 5 saat önce

Taksim’de yeni yılı kutlamaya gelen kadınları taciz ettiği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Taksim’de alınan tüm tedbirlere rağmen taciz son bulmadı. Yeni yılı kutlamaya gelen kadınları taciz ettiği iddia edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Kelepçelenen şahıs ardından polis merkezine götürüldü.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
taciz Taksim beyoğlu yılbaşı 2018

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Allah polisimize zeval vermesin böyle çakallara göz açtırmıyorlar
UÇAĞA BİNDİRİP KENYA SERENGETTİ YE YADA GÜNEY AFRİKA YA POSTALAYIP DİREK ASLANLARA ÖĞLE YEMEĞİNE YETİŞTİRİN ....
gerek yok doğrudan sapıklar koğuşuna bir daha tövbe der
Pislik ayyaşlar,adi Şarhoş sapıklar
@beratkomd ne malüm zemzem suyu içmedileri ?
bu memleketin sapığı bitmez
polise bırakmayın.halk yakalasın linç etsin
Ver ver Mesut Komisere,ver Mesut Komisere,versin odunu,versin coşkuyu!
yiğit delikanlı gençlerimizin oynaşmaya gelen kadınları taciz etmesine şaşırmadım.taciz olmak istemeyen zaten oralara gelmez.
@ademtoyan mynet tebrikler bırakın zihinler açığa çıksın işte bu insan şuan elini kolunu sallayarak geziyor garanti ediyorum ailece sapıktırlar...
@ademtoyan sen tam bir cibiliyetsizsin.
böyle sapıkları hadım edeceksın ıbret için
Pislikler...:(
@yilmaz_yilmaz_e9 senin yorumunu beğenmeyenler kim bilmek istermisin? Kesin sarıklılar gece vakti kadının ne işi var dışarda ne işi var eğlenecede zihin bu yani onlara göre sapıklıkta bu vesile ile meşru işte ülke böyle yönetilir başka ne demek lazım
herkes işini yapmış
bu haberi kaldırınız lütfen bu yanlış bir anlaşılmadır ve serbest bırakıldım sitenizden lütfen kaldırınız ortada taciz şikayet yoktur.
Kesin tespit varsa uzağa götürmeyin direk taksimde asın gitsin onunla beraber şu sarıklı bir gurup vardı sokakta zihin yıkayan eşkiyalar onlarıda katın hep beraber temizleyin gitsin
Yarın serbest
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