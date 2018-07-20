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Taksim'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44'üncü yıldönümü töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 12:30 | Son Güncelleme

KIBRIS Barış Harekatı'nın 44.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) - KIBRIS Barış Harekatı'nın 44. yıldönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın önünde tören düzenlendi. Törene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Sirkeci Şubesi Başkanı Gazi Ahmet Kendigel ve Kıbrıs gazileri katıldı. Törende konuşan Yönlüer, adadaki çözümün eşit statülü iki kesimlik bir yönetimden geçtiğini belirterek, "1968 yılından beri Birleşmiş Milletler çatısı altında kapsamlı bir çözüme varılması amacıyla sürdürülen görüşmeler mutlu barış harekatını müteakip de devam etmiştir. Bizler, bugün içinde bulunduğumuz süreç de dahil olmak üzere, Kıbrıs Türk tarafı olarak Türkiye'nin desteğiyle adada adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüme ulaşılması yönünde güçlü desteğimizi sürdürmekteyiz ancak, Kıbrıs Türk halkının 1963-74 yılları arasında yaşanan acı tecrübeleri unutması mümkün değildir ve aynı trajedileri bir kez daha yaşamak istememektedir. Varılacak çözümün Türkiye'nin etkin ve fiili garantisi sulandırılmadan iki kesimlik, siyasal eşit statü ve iki eşit kurucu devlete dayalı yeni bir ortaklılıkta yattığını yadsınamaz bir gerçektir" dedi.

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Taksim'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44'üncü yıldönümü töreni Taksim'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44'üncü yıldönümü töreni 
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