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Taksim'de köpeğine sarılarak uyuyan çocuk yürek sızlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 10:44 | Son Güncelleme

TAKSİM'de bir çocuk köpeğine sarılarak uyudu,  yoldan geçenler de o anları cep telefonuyla görüntüledi.  Taksim'de yıkımı süren Atatürk Kültürü Merkezi (AKM) önündeki kaldırımda sabah saatlerinde köpeğine sarılarak uyuyan bir çocuğun görüntüsü yürekleri sızlattı.

Taksim'de köpeğine sarılarak uyuyan çocuk yürek sızlattı

Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, (DHA) TAKSİM'de bir çocuk köpeğine sarılarak uyudu, yoldan geçenler de o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Taksim'de yıkımı süren Atatürk Kültürü Merkezi (AKM) önündeki kaldırımda sabah saatlerinde köpeğine sarılarak uyuyan bir çocuğun görüntüsü yürekleri sızlattı. Çevredeki bazı vatandaşlar köpeğine sarılarak uyuyan çocuğu şaşkın bakışlarla izledi, bazıları ise cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

(FOTOĞRAF)

Taksim'de köpeğine sarılarak uyuyan çocuk yürek sızlattıTaksim'de köpeğine sarılarak uyuyan çocuk yürek sızlattıTaksim'de köpeğine sarılarak uyuyan çocuk yürek sızlattıTaksim'de köpeğine sarılarak uyuyan çocuk yürek sızlattı

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