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Taksim'de korkutan olay! Çok sayıda ekip sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 00:20 | Son Güncelleme 2 saat önce

Beyoğlu Sıraselviler Caddesi üzerinde bir binanın çatı katında şömineden çıktığı iddia edilen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yeni yıla girildiği sırada çıkan yangına aldırış etmeyen bazı vatandaşlar binanın en alt katındaki gece kulübüne girmeye çalışması ilginç görüntüler oluşturdu.

Taksim'de korkutan olay! Çok sayıda ekip sevk edildi

Taksim Sıraselviler Caddesi'nde altı katlı binanın çatı katında yeni yıla girilen ilk dakikalarda iddiaya göre şöminenin tutuşmasıyla yangın çıktı. Yangına Beyoğlu, Şişli ve Fatih itfaiye grupları müdahale etti.

SÖNDÜRÜLDÜ

Çatı katı alev alev yanarken, binanın en alt katında bulunan gece kulübüne yangına aldırış etmeyen bazı vatandaşlar girmeye çalıştı. Bu sırada ilginç görüntüler oluştu. Öte yandan binada bulunan yaşlı bir kadın dumandan etkilendi. Yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

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Sıradan Bir Yangını Son Dakika Diyerek Gözümüze Sokan Mynet Senide Unutmuycaz..
Olur böyle şeyler yılbaşı kutlamaları falan filan derken.
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