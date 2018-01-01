Taksim'de korkutan olay! Çok sayıda ekip sevk edildi

Taksim Sıraselviler Caddesi'nde altı katlı binanın çatı katında yeni yıla girilen ilk dakikalarda iddiaya göre şöminenin tutuşmasıyla yangın çıktı. Yangına Beyoğlu, Şişli ve Fatih itfaiye grupları müdahale etti.

SÖNDÜRÜLDÜ

Çatı katı alev alev yanarken, binanın en alt katında bulunan gece kulübüne yangına aldırış etmeyen bazı vatandaşlar girmeye çalıştı. Bu sırada ilginç görüntüler oluştu. Öte yandan binada bulunan yaşlı bir kadın dumandan etkilendi. Yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.