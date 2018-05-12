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TAKSİM'DE MANZARA YİNE AYNI...

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 16:47 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL /İSTANBUL DHA Taksim'de dün uyuşturucu kullandıktan sonra baygın halde yatan gençler kameraya yansımıştı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL /İSTANBUL DHA
Taksim'de dün uyuşturucu kullandıktan sonra baygın halde yatan gençler kameraya yansımıştı. Bu sabah aynı yerde yine uyuşturucu maddenin etkisizle baygın yatan bir kişi görüntülendi. Taksim Meydanı'nda ise evden dün kaçtıklarını söyleyen 10-15 yaşları arasında 4 çocuğun beton üzerine serdikleri karton üstünde uyudukları görüldü.

AYNI YERDE AYNI GÖRÜNTÜ
Taksim'de uyuşturucu madde kullanımı sonrası yerde yatan gençlerin ibretlik hali dün görüntülenmişti. Bu sabah saat 10. 00 sıralarında yine aynı yerde uyuşturucu kullandıktan sonra sızmış bir kişi görüntülendi.

EVDEN DÜN KAÇAN ÇOCUKLAR TAKSİM'DE
Taksim Meydanı'nda ise beton üzerine serdikleri karton üstünde birbirlerine sarılarak uyuyan 10-15 yaş arası 4 çocuk dikkat çekti.
Hepsi aynı mahalleden birbirlerini tanıdıklarını söyleyen çocuklar, "Hepimiz Okmeydanı'nda oturuyoruz, dün hep beraber evden kaçtık. Gece burada kaldık, evden çıkarken hepimizin 5'er TL parası vardı o parayla çorba içtik" diye konuştular

POLİS FARK ETTİ
Özellikle yerde yatanlara kimlik kontrolü yapan polis bu 4 çocuğu kaldırdı. Bir kaç sorunun ardından uzaklaşan polis, daha arkasını döner dönmez çocuklar yatmaya devam etti. 15 dakika sonra üstüne yattıkları kartonları parçalayan çocuklar bu kartonları etrafa saçtı. Belediyenin temizlik görevlisi kartonları toplayıp çöpe attı.

Görüntü dökümü
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-Taksim Dolapdere Caddesi madde kullanımı sonrası kendinden geçmiş kişi
-Taksim Meydanı'nda beton üzerine serdikleri karton üstünde uyuyan çocuklar
-Yan tarafta beton üstünde yatan bir kişi
- Çocukların durumunu gören Ergül Bezci ile röportaj
-Çocuklar ile röportaj
-Polisin çocukları kaldırması
-Polisin gidişi
-Çocukların tekrar yatmaları
-Polisin 30 metre ötede yatan bir kişiyi kaldırması
-Polisin kimlik bazı kişilere kimlik kontrolü yapması
-Çocukların üstünde yattıkları kartonları parçalayıp etrafa saçmaları
-Belediye temizlik görevlisinin yerdeki kartonları toplayıp çöpe atması
-Çocukların tekrar yatmaları
-Genel ve detay görüntüler

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