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TAKSİM'DE OTELE ATEŞ AÇILDI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 11:28 | Son Güncelleme

  Taksim Kazancı yokuşunda bulunan otele ateş açıldı.

Taksim Kazancı yokuşunda bulunan otele ateş açıldı.
Olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Bir ay önce 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın çıktığı otele ateş açıldı. Saldırgan silahını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler

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