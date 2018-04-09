Taksim'de otele ateş açıldı-1

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-İSTANBUL,(DHA)
TAKSİM Kazancı yokuşunda bulunan otele ateş açıldı.
Olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Bir ay önce 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın çıktığı otele ateş açıldı. Saldırgan silahını olay yerinde bırakarak kaçtı.
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