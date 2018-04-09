HABER

Taksim'de otele ateş açıldı-1

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 11:31 | Son Güncelleme

TAKSİM Kazancı yokuşunda bulunan otele ateş açıldı.

Taksim'de otele ateş açıldı-1

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-İSTANBUL,(DHA)

TAKSİM Kazancı yokuşunda bulunan otele ateş açıldı.

Olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Bir ay önce 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın çıktığı otele ateş açıldı. Saldırgan silahını olay yerinde bırakarak kaçtı.

fotoğraflı

Taksim'de otele ateş açıldı-1Taksim'de otele ateş açıldı-1Taksim'de otele ateş açıldı-1Taksim'de otele ateş açıldı-1

Boğazdaki kazanın hemen öncesindeki ses kaydı ortaya çıktıBoğazdaki kazanın hemen öncesindeki ses kaydı ortaya çıktı
Selfie çekerken içeceğine hap atıldı!Selfie çekerken içeceğine hap atıldı!
Pentagon'dan Trump'a tepki: DedikoduPentagon'dan Trump'a tepki: Dedikodu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı

2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Taksim'de silah sesleri! Otele ateş açıldı

İstanbul Taksim'de silah sesleri! Otele ateş açıldı

AK Parti İstanbul yönetiminde deprem!

AK Parti İstanbul yönetiminde deprem!

On Numara sonuçları 9 Nisan: Ayın ikinci On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

On Numara sonuçları 9 Nisan: Ayın ikinci On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

Erzincan’da mayın imhası sırasında patlama!

Erzincan’da mayın imhası sırasında patlama!

Son dakika! 4'ü sözde üst düzey 43 terörist öldürüldü

Son dakika! 4'ü sözde üst düzey 43 terörist öldürüldü

Günlük burç yorumları: 9 Nisan Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 9 Nisan Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.