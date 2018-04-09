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Taksim'de otele ateş açıldı(1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 11:43 | Son Güncelleme

TAKSİM Kazancı yokuşunda bulunan otele ateş açıldı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-İSTANBUL,(DHA) TAKSİM Kazancı yokuşunda bulunan otele ateş açıldı. Olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Bir ay önce 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın çıktığı otele ateş açıldı. Saldırgan silahını olay yerinde bırakarak kaçtı.

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