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Taksim'de silahlı kavga: 3 yaralı (GENİŞ HABER)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 20:49 | Son Güncelleme

TAKSİM Meydanı'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Taksim'de silahlı kavga: 3 yaralı (GENİŞ HABER)

Zeki GÜNAL-Hasan YILDIRIM-Mehmet İlkay ÖZER-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-TAKSİM Meydanı'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Mete Caddesi'nde araçlarını bırakarak kaçan 3 şüpheli ise polis tarafından yakalandı.
Olay, Kazancı Yokuşu'nda 18.00 sıralarında meydana geldi. Aralarında alacak, verecek meselesi olduğu iddia edilen iki grup arasında bir otelin önünde kavga çıktı. Silahların kullanıldığı olayda 3 kişi yaralandı. Silah sesleri nedeniyle Taksim Meydanı'nda panik yaşandı. Bazı kişiler kaçarken, bazılarının ise Cumhuriyet Anıtı çevresinde gizlendiği görüldü. Yaralılar, taksilerle çevrede bulunan hastanelere götürüldü. Olay nedeniyle polis alarma geçti, Taksim Meydanı'na zırhlı araçla çok sayıda özel harekât polisi sevk edildi.
Kavgaya karışan 3 kişi olay yerinden lüks bir araçla kaçtı. Mete Caddesi'nde araçlarını terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Mete Caddesi emniyet bariyerleri ile kapatılarak şüphelilerin bıraktığı araç üzerinde delil çalışması yapıldı.
Kavganın yaşandığı yerde ise Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Yerde çok sayıda boş kovan bulunurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

SİLAHLI KAVGANIN HEMEN SONRASI KAMERADA
Silahlı kavganın hemen sonrası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Taksim Meydanı'ndaki bir yaralının arkadaşları tarafından taşınması, yaralıyı taksiye bindirmeye çalışmaları, yolcularını indirdikleri bir taksiye yaralıyı bindirmeleri, özel harekat polislerinin koşturmaları, meydandakilerin korkuyla kaçışmaları, zırhlı polis araçlarının gelmesi görülüyor.

(FOTOĞRAF)

Taksim'de silahlı kavga: 3 yaralı (GENİŞ HABER)Taksim'de silahlı kavga: 3 yaralı (GENİŞ HABER)Taksim'de silahlı kavga: 3 yaralı (GENİŞ HABER)Taksim'de silahlı kavga: 3 yaralı (GENİŞ HABER)

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