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TAKSİM'DE SİLAHLI KAVGANIN HEMEN SONRASI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 19:46 | Son Güncelleme

Haber-Kamera; Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA Taksim Meydanı yakınında iki grup arasında çıkan ve 3 kişinin yarlandığı silahlı kavganın hemen sonrası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera; Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA
Taksim Meydanı yakınında iki grup arasında çıkan ve 3 kişinin yarlandığı silahlı kavganın hemen sonrası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Taksim Meydanı'ndaki bir yaralının arkadaşları tarafından taşınması, taksiye bindirmeye çalışmaları, yolcularını indirdikleri bir taksiye yaralıyı bindirmeleri, özel harekat polislerinin koşturmaları, meydandakilerin korkuyla kaçışmaları, zırhlı polis araçlarının gelmesi görülüyor.

Görüntü Dökümü:
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Cep telefonu kamerasından;
-Yaralının arkadaşları tarafından taşınması
-Taksiye bindirmeye çalışmaları
-Yolcularını indirdikleri bir taksiye yaralıyı bindirmeleri
-Özel harekat polislerinin koşturmaları,
-Meydandakilerin korkuyla kaçışmaları
-Zırhlı polis araçlarının gelmesi

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