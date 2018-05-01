TAKSİM'DE SOKAKLAR BOŞ KALINCA ESNAF VOLEYBOL OYNADI

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının adresi Maltepe olurken, güvenlik gerekçesiyle kapatılan Taksim'de esnaf işçi bayramını eğlenerek kutladı. Yıl boyunca yoğun olarak çalışan Taksim esnafı, sivil araçların girişine izin verilmemesi ve müşteri yokluğunu fırsata çevirerek kendi aralarında voleybol oynadılar.

Görüntü Dökümü

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- Voleybol oynayan esnaf

- Esnaf röp

- Genel ve Detaylar

