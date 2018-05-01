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Taksim'de sokaklar boş kalınca esnaf voleybol oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 11:28 | Son Güncelleme

İdris TİFTİKCİ - Akın ÇELİKTAŞ - İSTANBUL DHA -  1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının adresi Maltepe olurken, güvenlik gerekçesiyle kapatılan Taksim'de esnaf işçi bayramını eğlenerek kutladı.

Taksim'de sokaklar boş kalınca esnaf voleybol oynadı

İdris TİFTİKCİ - Akın ÇELİKTAŞ - İSTANBUL DHA - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının adresi Maltepe olurken, güvenlik gerekçesiyle kapatılan Taksim'de esnaf işçi bayramını eğlenerek kutladı. Yıl boyunca yoğun olarak çalışan Taksim esnafı, sivil araçların girişine izin verilmemesi ve müşteri yokluğunu fırsata çevirerek kendi aralarında voleybol oynadı.

(FOTOĞRAFLI)

Taksim'de sokaklar boş kalınca esnaf voleybol oynadıTaksim'de sokaklar boş kalınca esnaf voleybol oynadı

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