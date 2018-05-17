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TAKSİM'DE TRAFİK POLİSİ VE İTFAİYECİNİN TARTIŞMASI CEZA İLE SONUÇLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 16:23 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL İstanbul DHA Beyoğlu'nda trafik polisi ile itfaiye ekibinin arasındaki tartışma itfaiye ekibine ceza kesilmesiyle son buldu.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL İstanbul DHA
Beyoğlu'nda trafik polisi ile itfaiye ekibinin arasındaki tartışma itfaiye ekibine ceza kesilmesiyle son buldu.

POLİS İLE İTFAİYECİ TARTIŞTI
Beyoğlu İtfaiye ekibi aldığı bir ihbarla İstiklal Caddesi'ne hayvan kurtarmak için yola çıktı. Sıraselviler Caddesi'nden İstiklal Caddesi girişine gelen itfaiye ekibi orada trafik denetimi yapan ve durdurduğu motosikletlere cezai işlem uygulayan motosikletli trafik polisinden yol istedi. Kaldırımdan geçmek isteyen itfaiye ekibi, motosikletlerin çekilmesini istedi. Trafik polisi, "Burası yol değil yan taraftan geç" deyince itfaiyeciler ve trafik polisi arasında tartışma yaşandı. Polisin gösterdiği yolun dar olduğunu söyleyen itfaiye ekibi, geçmekte ısrar edince tartışma büyüdü.

343 LİRA CEZA KESİLDİ
Bir süre devam eden tartışma olayı duyup gelen polisin araya girmesiyle son buldu. Olay yerine gelen bir itfaiye amiri de polise, "Olaya giderken kural ihlali de olur ters şeride girildiği de olur" demesi kameralara yansırken, polis de "Tabi tabi adam da ezilir" diyerek karşılık verdi.
İtfaiye aracı sürücüsü Mustafa Öztürk'ün ehliyetini alan polis, "trafiği tehlikeye düşürmek"ten 235, "Kaldırım işgali"nden 108 lira olmak üzere toplamda 343 lira para cezası yazdı.
Tartışma sonrası ihbara giden itfaiye ekibi dönüşte polisin ilk baştan gösterdiği yoldan çıkarak merkezine döndü.

Görüntü Dökümü
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-Polisin İstiklal Caddesi girişinde durdurduğu itfaiye ekibi
-Polis ve itfaiyecilerin tartışması
-Olayı duyup gelen itfaiye amiri ve polis arasındaki diyaloglar
-İtfaiye aracının aldığı ihbar için İstiklal Caddesine devam etmesi
-İtfaiye aracının geçmek istediği yer ve polisin gösterdiği yol
-Vatandaş ile röportaj
-Görevden dönen itfaiye aracı
-İtfaiyenin polisin ilk gösterdiği yoldan çıkması ve gidişi
-Polisin itfaiyeye caza yazdığı makbuz
-Uygulama yapan trafik polisinin durdurduğu ve olaya şahit olan Erol Yayla ile röportaj
-Genel ve detay görüntüler

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