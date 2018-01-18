Taksim'de vahşet! Köpeği önce bıçakladılar sonra kemerle dövdüler

Olay, geçtiğimiz pazartesi saat 03.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Kuyu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bebek yaşta annesini, 2 yıl önce babasını kaybederek 2015 yılında Türkiye’ye sığınan ve hiçbir yakını olmayan 14 yaşındaki Muhammet Ali arkadaşlarıyla birlikte sokaklarda yaşamaya başladı. En büyük dostu olan “Paşa” ismini verdiği köpek ve yavrusuyla yaşayan Ali, sokakta uyuduğu esnada alkollü oldukları öğrenilen 1’i kadın 4 şahıs yanına geldi. Çocukları uyandıran şahıslar onlardan köpeğinin yavrusunu istedi.

"KEMERLE DAKİKALARCA DÖVDÜ"

Ali’de şahıslara, “Onlar arkadaşım, benimle kalacaklar” diyerek köpeği vermedi. Şahıs ile aralarında yaşanan tartışma çıkması sonrası Paşa şahıslara havlamaya başladı. Bunun üzerine saldırganlardan 3’ü kemerleriyle Paşa’ya ve yavrusuna vurmaya başladı. Vurmakla yetinmeyen saldırganlardan biri Paşa’yı bıçakladı ardından da kemerle dakikalarca dövdü. Sırtında 20 santimetrelik derin bir yarık oluşan köpek, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar ise kayıplara karıştı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Görüntülerde magandalar önce çocuklara saldırıyor.Ardından köpeği bıçaklayıp kemerle dövüyor .