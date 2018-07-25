 TAKSİM'DE YAĞMUR

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Taksim'de öğle saatlerinde yağmur etkili oldu.

İstanbul'da iki gündür yağmur etkili oluyor. Aralıklarla etkili olan yağmur öğle saatlerinde Taksim'de yağdı. Meydanda yürüyenler ıslanmamak için saçak altlarına sığınırken yağmura hazırlıklı olanlar şemsiyeleri ile ilerledi.

Görüntü Dökümü:

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-Taksim Meydanı'ndan yağmur görüntüleri

