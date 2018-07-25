Taksim'de yağmur

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA Taksim'de öğle saatlerinde yağmur etkili oldu. İstanbul'da iki gündür yağmur etkili oluyor. Aralıklarla etkili olan yağmur öğle saatlerinde Taksim'de yağdı. Meydanda yürüyenler ıslanmamak için saçak altlarına sığınırken yağmura hazırlıklı olanlar şemsiyeleri ile ilerledi.



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