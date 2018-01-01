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TAKSİM'DE YENİ YILA GİRERKEN KORKUTAN YANGIN 

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 01:03 | Son Güncelleme 1 saat önce

Haber-Kamera; Hakan KAYA-Yüksel KOÇ - Burak EMEK /İSTANBUL DHA

Yeni yıla girerken Taksim Sıraselviler Caddesi'nde 6 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, kutlama yapanları korkuttu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sıraselviler Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın çatısında saat 23.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Taksim Meydanı'nda yılbaşı kutlamak için toplananların korkutan yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntü

-Yangından alevli görüntü

-İtfaiye ekipleri

-Kutlama yapanlar

-Taksim'den itfaiye geçişleri

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