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Taksim'deki manolya ağaçları beğenildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 15:51 | Son Güncelleme

Taksim'deki manolya ağaçları beğenildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne, saksı içinde yerleştirilen manolya ağaçları vatandaşların beğenisini kazandı.

Beyoğlu ve İstiklal Caddesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesince geçen yıl başlatılan altyapı, çevre düzenleme ve tramvay raylarını yenileme çalışmaları, etaplar halinde devam ediyor. Çalışmalar kapsamında dün Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne saksı içerisinde 24 manolya ağacı yerleştirildi.

Taksim Meydanı ile Ağa Camisi ve Galatasaray Lisesi önüne konulan ağaçlar, vatandaşlarca da beğenildi.

AA muhabirine açıklama yapan 59 yaşındaki emekli memur İlyas Demir, bu çalışmanın memnuniyet verici olduğunu anlatarak, "Buranın yayalaştırılmasının ardından rahat ettik. Meydanın ağaçlandırılması da çok güzel olmuş. Mayıs ya da Ağustos'ta bu ağaçların çiçekleri açacak. O zaman meydan mis gibi kokar." dedi.

Ağaçlandırmanın caddeye ve meydana farklı bir güzellik kazandırdığını belirten 38 yaşındaki Hatice Üzmez de "İnşallah zarar verilmeden korunur. Özellikle yaz aylarında gölgesine sığınılacak bir güzellik olmuş." dedi.

Üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Hüseyin Kırlı ise "Ağaçların konulduğu saksılar belki daha estetik olabilirdi ancak yine de beğendim" ifadelerini kullandı.

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manolya ağacı Taksim Meydan Projesi Taksim Meydanı

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