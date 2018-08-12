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Taksinin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 14:58 | Son Güncelleme

Taksi şoförü gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, taksinin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Muratlı'dan Lüleburgaz'a giden Ahmet K. idaresindeki 59 NG 936 plakalı taksi, Büyükkarıştıran mevkisinde yol kenarında ilerleyen Ergül Durmaz'ın kullandığı bisiklete çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ergül Durmaz'ın cenazesi, incelemelerin ardından Muratlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü Ahmet K. ise gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Muratlı Tekirdağ trafik

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