Taksiyle çarpışan otomobil sulama kanalına düştü: 3 yaralı

Adana'da çarpışan iki araçtan birinin sulama kanalına düşmesi sonucu üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Türeyici'nin kullandığı 01 EVH 76 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi ile Mithatpaşa Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta Ufuk Erkek idaresindeki 01 T 0543 plakalı taksiyle çarpıştıktan sonra DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Otomobilin akıntıya kapılarak köprü altına doğru gittiğini fark eden vatandaşlar suya girerek camlarını kırdıkları araçtaki sürücü Fatih Türeyici ve Mehmet Nurullah Gökgürler'i çıkarttı.

Kazada yaralanan Türeyici, Gökgürler ve Erkek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki bazı hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik, yol temizleme çalışmasının ardından normale döndü.

