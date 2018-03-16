HABER

Takviye komandolar birliklere sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 22:44 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen komandolar, Hatay'dan huduttaki birliklere sevk edildi.

Takviye komandolar birliklere sevk edildi

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Harekat kapsamında, Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen komandolar Hassa ilçesine ulaştı.

Komandolar daha sonra güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.

(AA)

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
Türkiye'den Almanya'ya nota! Canlı yayında açıkladıTürkiye'den Almanya'ya nota! Canlı yayında açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zeytin Dalı Harekatı Komando Hassa

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı

İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'dan flaş Arin açıklaması: O iddia gerçek dışı

TSK'dan flaş Arin açıklaması: O iddia gerçek dışı

Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan yayınladığı ses kaydı ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan yayınladığı ses kaydı ortaya çıktı

Son dakika! Şahin Alpay'a tahliye kararı verildi

Son dakika! Şahin Alpay'a tahliye kararı verildi

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

İlber Ortaylı'dan 'İstiklal Marşı' yorumu

İlber Ortaylı'dan 'İstiklal Marşı' yorumu

İstanbul'da dev operasyon! Değeri dudak uçuklattı

İstanbul'da dev operasyon! Değeri dudak uçuklattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.