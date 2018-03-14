HABER

Talas Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım’ın acı günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 10:18 | Son Güncelleme

Talas Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım’ın eşi Aynur Yıldırım vefat etti.Talas Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım’ın eşi Aynur Yıldırım, uzun süredir tedavi gördüğü hastalığa yenik düşerek vefat etti.

Talas Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım’ın eşi Aynur Yıldırım vefat etti.
Talas Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım’ın eşi Aynur Yıldırım, uzun süredir tedavi gördüğü hastalığa yenik düşerek vefat etti. Aynur Yıldırım’ın cenazesi, yarın Hunat Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verilecek.

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz ettiLiseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti
BM açıkladı! İşte Suriye ve Rusya'nın büyük skandalıBM açıkladı! İşte Suriye ve Rusya'nın büyük skandalı
MHP'li başkandan Meral Akşener'i kızdıracak benzetme!MHP'li başkandan Meral Akşener'i kızdıracak benzetme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Oktay Derelioğlu: "Kaç maç takım hainleriyle oynamışım"

Oktay Derelioğlu: "Kaç maç takım hainleriyle oynamışım"

Survivor 2018 24. bölüm fragmanı! Sema ve Nagihan birbirlerine omuz atıyor!

Survivor 2018 24. bölüm fragmanı! Sema ve Nagihan birbirlerine omuz atıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'deki Rus vatandaşları sandık başında

Türkiye'deki Rus vatandaşları sandık başında

Simav’da mahalle fırınları yenileniyor

Simav’da mahalle fırınları yenileniyor

Afrin için düzenlenen kermeste Altıntaş tek yürek oldu

Afrin için düzenlenen kermeste Altıntaş tek yürek oldu

Kardeşler son anda yer değiştirmiş

Kardeşler son anda yer değiştirmiş

İkiz jimnastikçilerin başarısı

İkiz jimnastikçilerin başarısı

Seferihisar Belediyesinde sözleşme sevinci

Seferihisar Belediyesinde sözleşme sevinci

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.