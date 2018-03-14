Talas Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım’ın acı günü

Talas Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım’ın eşi Aynur Yıldırım vefat etti.
Talas Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım’ın eşi Aynur Yıldırım, uzun süredir tedavi gördüğü hastalığa yenik düşerek vefat etti. Aynur Yıldırım’ın cenazesi, yarın Hunat Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verilecek.
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