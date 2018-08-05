Talas Klasik Araç Festivali sona erdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de üçüncüsü gerçekleştirilen 3. Talas Klasik Araç Festivali, açık hava klasik otomobil sergisiyle sona erdi.

Talas Belediyesi ile Erciyes Klasik Otomobilciler Derneğinin ortaklaşa düzenlediği 3. Geleneksel Talas Klasik Otomobil Festivali'nde, 150'nin üzerinde klasik araç sergilendi.

Talas Mehmet Şafak Paraşüt İniş Pisti'nde düzenlenen etkinlikte, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana başta olmak üzere farklı kentlerden getirilen klasik otomobilleri görmek için 3 günde 50 bin kişi ziyarete geldi.

Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Kemal Nakipoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin, ziyaretçilere 3 gün boyunca nostalji yaşattığını söyledi.

Festival için çevre illerden klasik otomobil tutkunlarının geldiğini belirten Nakipoğlu, şunları kaydetti:

"Festivalde 150'ye yakın otomobil sergilendi. Bu araçların maddi değerine baktığımız zaman, neredeyse 8-10 milyon dolarlık bir pazarı buraya oturtmuş olduk. Araçlar arasında 100 bin liralık, 500 bin liralık otomobil de var, 1,5 milyon liralık otomobil de var. Hepsi ayrı ayrı kıymetli. 9 ilden festivale katılım oldu. Araçların bir kısmı vinçle geldi. Şimdi arkadaşlarımız gidiyorlar. İnsanlar antika otomobil denilince kısa mesafe gider zannediyor. Samimi olarak söylüyorum 210 kilometre hıza ulaşan otomobiller var. Bugünün otomobillerine taş çıkaracak seviyede. Kayseri'de çok keyifli 3 gün geçirdik. Bütün hemşehrilerimiz bu işe çok meraklılarmış. Onların yüreğindeki otomobil sevgisi tartışılmaz."

Açık hava otomobil sergisinin gerçekleştirildiği festival, otomobillerin tanıtımının ardından son buldu.

