Aydın’da kurulup ülke genelindeki çeşitli illerde ziyarete açılan matematik müzesi, çalışmalarını uluslararası alana taşıdı. Tales Matematik Müzesi ile El Kudüs Üniversitesi arasında iş birliği protokolü gerçekleştirildi. İlk olarak El Kudüs Üniversitesi 5 Mayıs’ta Aydın’da başlayacak ve bir hafta sürecek olan ‘Matematik Çalıştayı’na katılacak. Ardından Tales Matematik Müzesi Kudüs’te ‘Matemtik Bahçesi oluşturacak.

El Kudüs Üniversitesi Dekanı Motasem Hamdan, Kudüs Üniversitesi Matematik Müzesi Müdürü Jehad Alshwaikla, Tales Matematik Müzesi Kurucuları Alp Ayaydın ve Metin Akyol, Tales Matematik Müdürü Ahmet Akyol bir araya geldi. El Kudüs Üniversitesi ve tales Matematik Müzesi yetkililerinin görüşmesi oldukça samimi bir ortamda gerçekleşirken tarihi bağlar zaman zaman görüşmede duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Müze Kurucuları Alp Ayaydın ve Metin Akyol görüşmelerde yaptıkları konuşmalarda “Avrupa merkezli tarih anlayışı çerçevesinde İslam Coğrafyası, kan gözyaşı ve terörle anılmaktadır. Oysa ki bu coğrafya 10.yy’dan itibaren dünyadaki bilimsel ilerlemenin merkezi olmuş, birçok büyük eğitim kurumlarına ev sahipliği yapmıştır. Dünyaya birçok eser kazandırmış ve bugünkü matematik ve astronominin de temellerini atmıştır. Gerçekleştirilen iş birliği sadece matematik alanında değil, İslam Coğrafyasını hak ettiği noktada yeniden bilim ve sanatın merkezi yapabilmek adına bir araya gelmenin iş birliğidir” ifadelerine yer verdiler.

Türklerin kendilerini çok sevdiğini gördüklerini kendilerinin de Türkleri çok sevdiğini belirterek her türlü iş birliğine açık olduklarını belirten El Kudüs Üniversitesi Dekanı Motasem Hamdan Tales matematik Müzesi yetkililerine teşekkür etti.

Yapılan görüşme ve toplantılarda El Kudüs Üniversitesi ve Tales Matematik Müzesinin bugüne kadar yaptığı çalışmaların tanıtımı gerçekleştirildi. Uluslararası Matematik ve Fen alanlarında yapılan TIMSS gibi sınavlarda nasıl daha fazla başarı elde edileceği anlamında yapılması gerekenler görüşüldü.

Okul Öncesi eğitiminde nasıl bir matematik farkındalığı oluşturulması gerektiği yönünde görüş birliğine varıldı. El Kudüs Üniversitesi Matematik Müzesinin olduğu alana Bilim Parkı yapılması ve bir Matematik Bahçesi oluşturulma fikri gündeme getirildi. Tales Matematik Sınavının uluslararası çapta gerçekleştirilmesi, bu bağlamda Filistin ayağında da El-Kudüs Üniversitesinin üstleneceği sorumluluklar konuşuldu.

Filistin 5 Mayıs Matematik Festivali’nde Aydın’a geliyor

Yapılan görüşmeler sonunda 5 Mayıs 2018 tarihinde Aydın’da gerçekleştirilecek olan Matematik Festivaline El Kudüs Üniversitesi ve El Kudüs Üniversitesi Matematik Müzesi yetkilileri onur konuğu olarak katılacak. 5 Mayısta başlayıp bir hafta devam edecek olan çalıştayın gerçekleştirilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

Toplantının ardından Tales Matematik Müzesi tarafından, Filistinli yetkililere Efe Poşusu hediye edildi. Efe Pousu’nun anlamına değinen Metin Akyol, “Efe Poşusu bir zamanlar emperyalizme ve zulme karşı direnmiş olan Kuvayi Milliyeci Efelerin sembolüdür. Efe Poşusunu, ancak bugünlerde zulme ve emperyalizme karşı direnen Filistin halkı omuzlarında taşıyabilir” diye konuştu.