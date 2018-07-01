Taliban Afganistan'da gümrük sınır kapısına saldırdı

KABİL (AA) - Taliban militanları, Afganistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Tahar vilayetinin Tacikistan sınırındaki Ay Hanım Gümrük Sınır Kapısı'na saldırarak 2 polisi öldürdü.

Tahar Valiliği sözcüsü Sünnetullah Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Ay Hanım Gümrük Sınır Kapısı'na saldırması sonucu gümrük kapısının kısa süreliğine örgüt kontrolüne geçtiğini belirtti.

Militanların saldırısında 2 polisin hayatını kaybettiğini ifade eden Timur, örgüt üyelerinin 6 polisi de kaçırdığını söyledi.

Timur, militanların, gümrük binasını ateşe verdiğini kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada, saldırıda 40 askerin öldüğü ve yaralandığı iddia edildi.

Ay Hanım Gümrük Sınır Kapısı, Afganistan ile Tacikistan arasındaki Amu Nehri kıyısında bulunan en önemli gümrük kapısı olarak biliniyor.

Amu Nehri üzerinde köprü bulunmadığı için bu gümrük kapısında ihracat ve ithalat küçük kayıklarla yapılıyor.

