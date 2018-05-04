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Taliban, Afganistan'ın Kohistan ilçesine saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 20:31 | Son Güncelleme

Taliban militanlarının Kohistan ilçesine düzenlediği saldırıda, 5 korucu yaşamını yitirdi

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Kohistan ilçesine düzenlediği saldırıda, 5 korucu öldü.

Badahşan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Sanaullah Ruhani, Taliban militanlarının dün gece saatlerinde Kohistan ilçesine saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Saatler süren çatışmanın ardından, güvenlik güçlerinin ilçe merkezini terk ederek, geri çekilmek zorunda kaldığını anlatan Ruhani, militanların ilçedeki kamu binalarını ele geçirdiğini bildirdi.

Ruhani, güvenlik güçlerinin ilçeyi tekrar alabilmek için operasyon başlatıldığını kaydetti.

Badahşan İl Şura Vekili Abdullah Naci Nazari, militanların ilçe merkezine düzenlediği saldırıda 5 korucunun yaşamını yitirdiğini vurguladı.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırıda ilçe merkezi ve tüm polis karakollarının kontrolünü ele geçirdiklerini, çatışmada 11 güvenlik görevlisinin öldürüldüğünü iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Badahşan Kohistan saldırı

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