Taliban, Afganistan'ın Kohistan ilçesine saldırdı

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Kohistan ilçesine düzenlediği saldırıda, 5 korucu öldü.
Badahşan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Sanaullah Ruhani, Taliban militanlarının dün gece saatlerinde Kohistan ilçesine saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.
Saatler süren çatışmanın ardından, güvenlik güçlerinin ilçe merkezini terk ederek, geri çekilmek zorunda kaldığını anlatan Ruhani, militanların ilçedeki kamu binalarını ele geçirdiğini bildirdi.
Ruhani, güvenlik güçlerinin ilçeyi tekrar alabilmek için operasyon başlatıldığını kaydetti.
Badahşan İl Şura Vekili Abdullah Naci Nazari, militanların ilçe merkezine düzenlediği saldırıda 5 korucunun yaşamını yitirdiğini vurguladı.
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırıda ilçe merkezi ve tüm polis karakollarının kontrolünü ele geçirdiklerini, çatışmada 11 güvenlik görevlisinin öldürüldüğünü iddia etti.
Bahçeli'den Muharrem İnce yorumu: MHP'ye en çok husumeti besleyen bir şahıs CHP'nin adayı olmuştur!
Trump: Kuzey Kore lideri Kim ile zirve mekanı ve tarihi belirlendi
2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?
Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj
Adana'da akılalmaz cinayet! Eşcinsel sevgili kadın kılığına girerek öldürmüş!
Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider
İstanbul'da dehşet! Askerden izinli gelip tartıştığı genç kıza kurşun yağdırdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Anoreksiyanın pençesindeki kadın yaşadığı mucizeyle hayata tutundu
Huawei artık akıllı telefon satamayacak!
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum