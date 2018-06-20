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"Taliban kabul ederse ateşkes yapabiliriz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 13:08 | Son Güncelleme

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani: - "Barış görüşmelerini Taliban nerede isterse yapabiliriz"

KABİL (AA) - Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Taliban'ın kabul etmesi durumunda ateşkes yapabileceklerini söyledi.

Gani, başkent Kabil'de Barış Yolcusu üyeleriyle yaptığı görüşmede, barış görüşmelerini Taliban'ın istediği herhangi bir yerde yapabileceklerini belirtti.

Taliban'ın kabul etmesi durumunda bir yıllık ateşkes imzalayabileceklerini kaydeden Gani, Taliban liderleriyle ne zaman ve nerede isterlerse barış müzakerelerini başlatmaya hazır olduklarını kaydetti.

Gani, Taliban liderlerine seslenerek, ''Siz de Afgan'sanız buyurun sorunları kendi aramızda çözelim.'' dedi.

Seçim yollarının açık olduğunu aktaran Gani, savaşın sonunun olmadığını vurguladı.

- Ateşkes kararı

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, daha önce yaptığı açıklamada, 20 Haziran'a kadar Taliban'a yönelik geçici ateşkes kararı alındığını kaydetmişti. Gani, bayramın ikinci günü ateşkes kararını süresiz uzattığını açıklamıştı.

Taliban da 2001'deki ABD işgalinin ardından ilk kez ateşkes ilan ederek Ramazan Bayramı'nda 3 günlük ateşkes kararı almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Eşref Gani

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