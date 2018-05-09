Taliban'dan Afganistan'da iki ilçeye eş zamanlı saldırı

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin Tala-u Barfak ve Faryab vilayetinin Bilçirag ilçelerine eş zamanlı saldırı düzenlediği bildirildi.
Baglan Valisi Abdul Hay Nemati, militanların, ilçe merkezine saldırdığını söyledi.
Saldırının ardından güvenlik güçlerinin çekildiğini ifade eden Nemati, ilçe merkezinin örgütün kontrolüne geçtiğini belirtti.
Bilçirag Kaymakamı Abdul Cemil Siddiki de örgüt üyelerinin ilçe merkezine saldırmasının ardından Bilçirag'ın Taliban'ın kontrolüne geçtiğini kaydetti.
Siddiki, saldırının ardından kendisinin de yürüyerek ilçe merkezinden uzaklaştığını ifade etti.
Taliban'dan yapılan açıklamada, her iki ilçe merkezine düzenlenen saldırıda çok sayıda güvenlik görevlisinin öldürüldüğü iddia edildi.
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