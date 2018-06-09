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Taliban'dan ilk kez Ramazan Bayramı için ateşkes ilanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 11:02 | Son Güncelleme

Taliban'dan ilk kez Ramazan Bayramı için ateşkes ilanı

KABİL (AA) - Afganistan'da Taliban örgütü, tarihinde ilk kez Ramazan Bayramı için 3 günlük ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Taliban'dan yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı'nda 3 gün boyunca herhangi bir saldırı sırasında, savunma konumunda olacakları belirtildi.

Açıklamada, ateşkesin yabancı güçleri kapsamadığı, bu güçlere yönelik Taliban operasyonlarının süreceği ifade edildi.

Taliban ayrıca savaş meydanına dönmeyeceklerine dair söz vermeleri halinde esirleri serbest bırakmayı düşünebileceğini de açıkladı.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, perşembe günü yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla bir haftalık ateşkes ilan etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Ateşkes Taliban

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