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TALPA: KOKPİTTE GÖREVLENDİRME CİNSİYETE GÖRE YAPILMIYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 18:55 | Son Güncelleme

İran'da düşen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili yapılan yorumlar üzerine Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) tarafından yapılan açıklamada, “Kokpitte iki erkek meslektaşımızın görev alması ne kadar doğal ise, kadın pilotların birlikte uçması da o kadar olağandır.

İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)
İran'da düşen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili yapılan yorumlar üzerine Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) tarafından yapılan açıklamada, “Kokpitte iki erkek meslektaşımızın görev alması ne kadar doğal ise, kadın pilotların birlikte uçması da o kadar olağandır. Kokpitte görevlendirme cinsiyete göre değil bilgi, beceri, birikim ve deneyime göre yapılmaktadır. Bu sadece ülkemizde değil tüm dünya havacılığında uygulanan temel bir liyakat anlayışıdır" denildi.
Sharjah-İstanbul seferini yapan MC Havacılık'a ait TC-TRB kuyruk tescilli uçağın İran'da düşmesi sonucu 8 yolcu 3 mürettebatın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan uçak kazasının ardın yapılan yorumlara tepki gösteren Türkiye Havayolu Pilotları Derneği bir yazılı açıklama yaptı. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Kazanın nedenleri ve meydana geliş biçimi; ancak ilişkin resmi makamların inceleme ve soruşturması sonunda ortaya çıkabilecek olup, havacılıkla ilgisi olmayan bazı çevrelerin bu süreçte ileri sürdükleri görüş ve tahminlerin, sürece olumlu katkı yapmayacağını ve bilgi kirliliği yaratmaktan başka bir amaca hizmet etmeyeceği değerlendirilmektedir. Gerek bazı basın organlarında, gerek ineternet medyasında ve gerekse sosyal medya platformlarında dile getirilen bilimsellikten uzak, havacılığın en temel kavramları ile dahi bağdaşmayan bu ifadeler arasında Türkiye Havayolu Pilotları Derneği olarak bizleri en fazla rahatsız eden paylaşımın, düşen uçağın her iki pilotunun da kadın olmasına ısrarla ve maksatlı olarak vurgu yapılmasıdır. Birçok meslek gibi Pilotluk da cinsiyete bağlı bir meslek değildir. Çok zor ve ciddi eğitimlerden geçerek kokpite oturmayı hak eden her meslektaşımız, mesleklerini sürdürdükleri sürece sürekli bir eğitime devam etmekte, bilgilerini tazeledikleri gibi dinamik bir sektör olan havacılıktaki gelişmeleri takip etmektedirler. Dolayısı ile, ilgili şirketlerin ve resmi kurumların denetimi altında hem sağlıklarını korumak hem de kendilerini geliştirmek zorundadırlar. Bu nedenle, kokpitte iki erkek meslektaşımızın görev alması ne kadar doğal ise, kadın pilotların birlikte uçması da o kadar olağandır. Kokpitte görevlendirme cinsiyete göre değil bilgi, beceri, birikim ve deneyime göre yapılmaktadır. Bu sadece ülkemizde değil tüm dünya havacılığında uygulanan temel bir liyakat anlayışıdır. Bu gerçeklere rağmen, tüm ülkemizi derinden sarsan talihsiz bir kazanın sonrasında kokpitteki iki pilotun da kadın olmasını bir zafiyet veya hata olarak değerlendirenlerin, havacılık ve pilotluk mesleği ile ne kadar ilgisiz oldukları bir yana, yaşamını yitirmiş iki genç insanın arkasından dayanaksız iddialarda bulunarak insani ve vicdani değerlerden ne kadar uzak oldukları da üzülerek gözlemlenmiştir. Elim kazanın Dünya Kadınlar Günü ve Çalışan Havacı Kadınlar haftasına denk gelmesi acımızı daha da artırmıştır. Böylesine talihsiz bir olaydan sonra özellikle kazada yaşamını yitiren meslektaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık yapılmasını esefle kınıyor, iyi yetişmiş, eğitimli Türk kadınlarının bundan sonra da kokpitte görev alarak 'İstikbal Göklerdedir' hedefine uygun şekilde sivil havacılığımızı daha da yükselteceğine inanıyoruz" denildi.

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