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TALPA'dan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 12:14 | Son Güncelleme

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği: -"Geçtiğimiz günlerde standart dışı havacılık konuşmaları ile ilgili sosyal medyaya ve basına da yansımış olan mesleki etik değerlerimizle örtüşmeyen söylem ve davranışları uygun bulmuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA), standart dışı havacılık konuşmaları ile ilgili sosyal medya ve basına yansıyan, mesleki etik değerlerle örtüşmeyen söylem ve davranışları uygun bulmadıklarını bildirdi.

TALPA Yönetim Kurulu, önceki gün Atatürk Havalimanı’na iniş yapan iki farklı havayolu şirketine ait uçağın pilotları arasında durma çizgisi nedeniyle çıkan tartışmanın telsiz konuşmalarına yansıması konusunda açıklama yaptı.

"Geçtiğimiz günlerde standart dışı havacılık konuşmaları ile ilgili sosyal medyaya ve basına da yansımış olan mesleki etik değerlerimizle örtüşmeyen söylem ve davranışları uygun bulmuyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, yoğun çalışma temposunun meslektaşlar üzerinde fiziksel ve zihinsel yorgunluğun göstergesi olması açısından da olayın düşündürücü olduğu kaydedildi.

Bu konuşma kayıtlarının kamuoyuna açık sosyal medyada paylaşılması kınanan açıklamada, "Üyelerimiz tarafından yapılan bilgilendirmeler sonucunda bir özel şirketimizde çalışma barışını bozan ve iş güvencesini ortadan kaldıran olumsuzluklar yaşandığı anlaşılmıştır. Bunun sonucunda sayısı azımsanmayacak meslektaşımızın sağlık problemi yaşayarak istirahat almak zorunda kaldığını, yine bazı meslektaşlarımızın iş akitlerinin feshedildiğini üzülerek öğrendik. Özellikle pilot istihdamının yeterli olmadığı ve yetişmiş insan gücü kaybına tahammül edilemeyecek olan havacılık sektörümüzde iş barışını ortadan kaldıran bu olumsuzluklar kaygı vericidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ülke sivil havacılığı ve meslektaşlarının zarar görmesini engelleyecek düzeltici adımların atılması için havacılık sektörünün bütün paydaşları sağduyulu olmaya ve ortak akılda buluşmaya davet edildi.

Önceki gün Atatürk Havalimanı’na iniş yapan iki farklı havayolu şirketine ait uçağın pilotları arasında durma çizgisi nedeniyle çıkan tartışma telsiz konuşmalarını yansımıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı pilot TALPA tartışma

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