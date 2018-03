TALPA’dan düşen Türk jetine ilişkin ‘kınıyoruz’ açıklaması

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA), Türk jetinin İran’da düşmesinin ardından bazı platformlarda uçağın iki pilotunun kadın olmasından dolayı yapılan olumsuz yorumlara karşı kınama mesajı yayınladı.

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA), önceki gün özel Türk jet uçağının İran’da düşmesinin ardından kamuoyunda yapılan bazı olumsuz yorumlara ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, bazı platformlarda uçağın her iki pilotunun da kadın olmasına vurgu yapılarak bunun zafiyetmiş gibi gösterilmeye çalışıldığı imajının verilmeye çalışılmasının üzüntü verici olduğu belirtildi.

TALPA’dan yapılan yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Sharjah-İstanbul seferini yaparken İran’da düşen özel jet uçağında 8 yurttaşımız bir kabin memuru ile 2 pilot meslektaşımızı yitirmenin derin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Kazanın nedenleri ve meydana geliş biçimi ancak ilişkin resmi makamların inceleme ve soruşturması sonunda ortaya çıkabilecek olup havacılıkla ilgisi olmayan bazı çevrelerin bu süreçte ileri sürdükleri görüş ve tahminlerin sürece olumlu katkı yapmayacağını ve bilgi kirliliğinden başka bir amaca hizmet etmeyeceği değerlendirilmektedir. Gerek bazı basın organlarında, gerek internet medyasında ve gerekse sosyal medya platformlarında dile getirilen bilimsellikten uzak, havacılığın en temel kavramları ile dahi bağdaşmayan bu ifadeler arasında Türkiye Havayolu Pilotları Derneği olarak bizleri en fazla rahatsız eden paylaşımın, düşen uçağın her iki pilotunun da kadın olmasına ısrarla ve maksatlı olarak vurgu yapılmasıdır”

“Pilotluk cinsiyete bağlı bir meslek değildir”

Pilotluk mesleğinin cinsiyetle bağdaşlaştırılmaması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, “Birçok meslek gibi pilotluk da cinsiyete bağlı bir meslek değildir. Çok zor ve ciddi eğitimlerden geçerek kokpite oturmayı hak eden her meslektaşımız, mesleklerini sürdürdükleri sürece sürekli bir eğitime devam etmekte, bilgilerini tazeledikleri gibi dinamik bir sektör olan havacılıktaki gelişmeleri takip etmektedirler. Dolayısı ile ilgili şirketlerin ve resmi kurumların denetimi altında hem sağlıklarını korumak hem de kendilerini geliştirmek zorundadırlar. Bu nedenle, kokpitte iki erkek meslektaşımızın görev alması ne kadar doğal ise, kadın pilotların birlikte uçması da o kadar olağandır. Kokpitte görevlendirme cinsiyete göre değil bilgi, beceri, birikim ve deneyime göre yapılmaktadır. Bu sadece ülkemizde değil tüm dünya havacılığında uygulanan temel bir liyakat anlayışıdır” denildi.

“Meslektaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık yapılmasını esefle kınıyor”

Yapılan olumsuz yorumları kınadıklarını belirten TALPA, “Bu gerçeklere rağmen, tüm ülkemizi derinden sarsan talihsiz bir kazanın sonrasında kokpitteki iki pilotun da kadın olmasını bir zafiyet veya hata olarak değerlendirenlerin, havacılık ve pilotluk mesleği ile ne kadar ilgisiz oldukları bir yana, yaşamını yitirmiş iki genç insanın arkasından dayanaksız iddialarda bulunarak insani ve vicdani değerlerden ne kadar uzak oldukları da üzülerek gözlemlenmiştir. Elim kazanın Dünya Kadınlar Günü ve Çalışan Havacı Kadınlar haftasına denk gelmesi acımızı daha da artırmıştır. Böylesine talihsiz bir olaydan sonra özellikle kazada yaşamını yitiren meslektaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık yapılmasını esefle kınıyor, iyi yetişmiş, eğitimli Türk kadınlarının bundan sonra da kokpitte görev alarak ‘İstikbal Göklerdedir’ hedefine uygun şekilde sivil havacılığımızı daha da yükselteceğine inanıyoruz” açıklamasında bulundu.