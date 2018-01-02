HABER

Tam 600 deniz mili katetti! Türkiye'de ilk kez görüldü!

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 12:14 | Son Güncelleme 33 dakika önce

Tropik sularda yaşayan, bilimsel ismi "Priacanthus Sagittarius" olan ve gözlerinin büyüklüğü nedeniyle "mandagöz" adı verilen balık türü, Türkiye kıyılarında ilk defa Mersin'de görüldü.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızıldeniz orijinli mandagöz balığının önce İsrail ardından Mısır'da görüldükten sonra Türk sularında ilk kez Mersin'deki Dana Adası açıklarında yakalandığını bildirdi.

Balığı yakalayan balıkçıların kırmızı ve büyük gözleri nedeniyle balığı ilk gördüklerinde şaşırdığını ve farklı bir tür olduğunu düşünerek kendilerine ulaştırdığını söyleyen Gökoğlu, "Yaptığımız araştırmada balığın Priacanthus Sagittarius türünden olduğunu tespit ettik. Balık belirgin gözleri nedeniyle uzun yüzgeçli mandagöz balığı olarak biliniyor. Dünyaya balığın Türk sularına ulaştığını bilimsel makale ile bildirdik." dedi.
Balığın yaklaşık 600 deniz mili katederek Türk sularına geldiğine işaret eden Gökoğlu, kırmızı renkte, uzun yüzgeçleri bulunan, 25 santimetre uzunluğunda, 300 gram ağırlığında olan balığın ekonomik değeri de bulunduğunu dile getirdi. Gökoğlu, balığın zehirsiz olduğunu, yakalayan balıkçıların korkmadan satabileceğini ve gönül rahatlığıyla tüketilebileceğini vurguladı.

"TÜRK SULARINDA KEŞFETTİĞİMİZ 61'İNCİ TÜR"

Balığın önce İsrail, ardından Mısır ve Türkiye kıyılarında görülmesinin, Akdeniz'de hızla yayıldığının göstergesi olduğuna değinen Gökoğlu, "Balık Rodos'a doğru yayılıyor. Bu bizim Türk sularında keşfettiğimiz 61'inci tür oldu. Kızıldeniz'den Türkiye'ye gelen bu balıklar Akdeniz'de hızla yayılmaya başladı. Bu göçlere, küresel ısınmanın, Akdeniz'e dökülen nehirlerin yapısının değişmesi neden oldu. Akdeniz tropikalleşiyor. Kızıldeniz ile Akdeniz arasındaki bazı farklılıklar ortadan kalkıyor. Tropikal balık türleri Akdeniz'de daha baskın hale gelmeye başladı. Örneğin yoğun bir kardinal balığı türü var. Halk arasında 'Gar gur', Antalya bölgesinde ise 'gırt gırt' olarak bilinen balık baskın tür hale gelmeye başladı." bilgilerini aktardı.

BALON BALIĞI TEHLİKESİ

Gökoğlu, Akdeniz'de 7 türü bulunan balon balığının da hızla yayılmaya başladığına dikkati çekti.

Zehirli bir tür olan balon balığının dişlerinin kerpetensi bir yapıya sahip bulunduğunu belirten Gökoğlu, "Balıkçıların oltalarına bu balık çok geliyor. Dişleriyle genelde oltaları kesiyor. Balıkçıların malzemelerine büyük zarar veriyor. Bu balığın dişleri tenekeyi bile kesiyor. O nedenle balıkçıların
balığı oltadan çıkartırken dikkatli olmaları gerekiyor aksi takdirde balıkçıların parmağını bile koparabilir." diye konuştu.

Gökoğlu, Antalya'da son bir hafta içerisinde Dünya Nesli Tehlike Altındaki Türleri Koruma Kurulu ve Akdeniz Bilimsel Araştırmalar Komisyonunun nesli tükenme tehdidi ile karşı karşıya olan balıkların yer aldığı "kırmızı listesi"nde bulunan "melek köpek balığı" olarak bilinen "Squatina aculeata" ve "Mustelus asterias" türünün balıkçılar tarafından yakalandığını bildirdi.

Bu balıkların Akdeniz'de yok olma aşamasına geldiğinin altını çizen Gökoğlu, "Bu balıklar kritik seviyede. Balıkçılarımız bilmediği için yakalıyor. Balıkçılardan ricamız bu türler çıktığı zaman yine doğaya tekrar iade etsinler. Geleceği koruma adına bu türlerin bırakılması gerekiyor. Balıkçıların da bu konuda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin Tropik Priacanthus Sagittarius mandagöz

En Çok Okunan Haberler

Sarma sigara içenleri üzecek zam

Sarma sigara içenleri üzecek zam

Milli Piyango Robin van Persie'ye çıktı!

Milli Piyango Robin van Persie'ye çıktı!

2018'de kaç gün resmi tatil var?

2018'de kaç gün resmi tatil var?

TSK'ya 43 bin personel alınacak

TSK'ya 43 bin personel alınacak

Meral Akşener: Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz

Meral Akşener: Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz

Yabancı devlet adamlarına hakaret artık suç değil

Yabancı devlet adamlarına hakaret artık suç değil

İlginizi Çekebilir

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ölmeden 600 Deniz Mili Katediyor Geliyor Bizimkiler Balığı Katlediyor Bu Balık Size Nasıl Sövmesin :)
Diğer Haberler
İstanbul'daki kuyumcu soygunun en net görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul'daki kuyumcu soygunun en net görüntüsü ortaya çıktı

Sağlık Bakanlığı'ndan HIV'li kadının doğumuna girilmemesine ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı'ndan HIV'li kadının doğumuna girilmemesine ilişkin açıklama

17 yıllık 'sahte öğretmen!' Ailesine dahi söylememiş

17 yıllık 'sahte öğretmen!' Ailesine dahi söylememiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Samet Demir'in cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Samet Demir'in cenazesine katıldı

Türkiye'nin cennetiydi! O plaj bakın şimdi ne halde!

Türkiye'nin cennetiydi! O plaj bakın şimdi ne halde!

Türkiye'yi tehdit eden IŞİD'li teröristi Adana'daymış!

Türkiye'yi tehdit eden IŞİD'li teröristi Adana'daymış!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.