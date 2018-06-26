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"Tam puanlık" öğrenci sınava "kiralık kitap"lar okuyarak hazırlanmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 23:28 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca liselere geçişte uygulanan merkezi sınavda tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Kütahyalı öğrenci Elif Taş, psikiyatr olmayı hedefliyor - Baba Mehmet Ali Taş: - "Kızım çok kitap okuyor. Çok kitap okuduğu için kitap satın alamayınca kiralama yöntemine gittik. Kızım kiraladığımız kitapları okudu"

Milli Eğitim Bakanlığınca liselere geçişte bu yıl ilk kez uygulanan merkezi sınavda 500 tam puan alan öğrencilerden biri olan ve sınava kiraladıkları kitapları okuyarak hazırlandığını belirten Kütahyalı Elif Taş, psikiyatr olma hayali kuruyor.

Kütahya'da Dumlupınar Koleji öğrencisi Taş, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Taş, yaşadığı büyük mutluluğu matematik öğretmeni olan annesi Ümit ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde öğretim görevlisi olan babası Mehmet Ali Taş ile paylaştı.

Elif Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, başarısını düzenli çalışmasına ve çok kitap okumasına borçlu olduğunu söyledi.

- "Başarı çalışarak yakalanır"

Birinciliğin kendisine sürpriz olduğunu belirten Taş, şunları söyledi:

"Başarımı öğretmenlerime, aileme ve düzenli çalışmaya borçluyum. Böyle bir sonuç beklemiyordum. Nafi Güral Fen Lisesinde okumak istiyorum. Daha sonra da tıp fakültesinde psikiyatri okumak istiyorum. Aşırı derecede kitap okuyorum. Piyasada kitap çok pahalı olduğu için kitap kiralıyordum. Başarı çalışarak yakalanır. Bunun başka bir alternatifi yok. Düzenli ve azimli çalışmak gerekiyor."

Baba Mehmet Ali Taş da kızının kendilerine bayram sevinci yaşattığını dile getirerek, "Kızım Türkiye birincisi oldu. Bu son günlerdeki yaşadığımız sevinçlerden biri. Rabb'im verdikçe verdi, çok şükür. Başarı kesinlikle kendisinindir. Kızım çok kitap okuyor. Çok kitap okuduğu için kitap satın alamayınca kiralama yöntemine gittik. Kızım kiraladığımız kitapları okudu." diye konuştu.

Matematik öğretmeni anne Ümit Taş da yaşadıkları sevinci dile getirerek, "Çok büyük bir gurur yaşadık. Kızımız hep planlı ve programlı olarak çalışıyordu." dedi.

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Kütahya LGS sınav Türkiye birinciliği

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