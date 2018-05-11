'Tamam'dan sonra şimdi de 'sıkıldık!'

Edoğan, Ankara'da AK Parti Gençlik Kolları Kongresi'nde kendisini dinleyen gençlere “Sevgili gençler sıkıldınız biliyorum…” dedi, sosyal medya yıkıldı.

'Sıkıldık' etiketiyle sosyal medyada yorum yağdı. Tweet atanlar arasında Erdoğan'ın rakibi Muharrem İnce, Sezgin Tanrıkulu ve İrfan Değirmenci gibi isimler de var.

S I K I L D I K hemşehrim! — Muharrem İNCE (@vekilince) 11 Mayıs 2018

Vergi veren yurttaşlarız. Eşit haklara sahip vatandaşlarız. Bu memleketin tertemiz insanlarıyız. Siyasi tercihlerimizden dolayı hakaret işitmekten, düşman ilan edilmekten S I K I L D I K !!! pic.twitter.com/HeJ9nGDkRI — irfan Değirmenci (@degirmencirfan) 11 Mayıs 2018

Yalan dolanlardan

S I K I L D I K

Hakaret ve aşağılamalardan

S I K I L D I K

Hor görülmekten

S I K I L D I K

Adaletin paspas olmasından

S I K I L D I K



S I K I L D I K

Ama bitmedik, bitmeyiz — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) 11 Mayıs 2018

⚫Yasaklardan

⚫Dayatmalardan

⚫Ekonomik krizden

⚫Ayrıştırmanızdan

⚫Kutuplaştırmanızdan

⚫Tepeden bakmanızdan

⚫Doğayı yağmalamanızdan

⚫Demokrasiyi katletmenizden

⚫Yargıyı arka bahçe yapmanızdan

⚫Hukuku ayaklar altına almanızdan



S I K I L D I K — ALPERMENT (@alperment) 11 Mayıs 2018



