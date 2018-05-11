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'Tamam'dan sonra şimdi de 'sıkıldık!'

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 14:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin gençlik kolları kongresindeki "Sevgili gençler sıkıldınız biliyorum…" sözleri 'TAMAM'dan sonra ikinci kez Türkiye'nin gündemi oldu. Bu kez de 'S I K I L D I K' başlığı TT listesinde ilk sıraya yerleşti. 24 Haziran seçimleri için cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'den de 'sıkıldık' tweeti geldi.

Edoğan, Ankara'da AK Parti Gençlik Kolları Kongresi'nde kendisini dinleyen gençlere “Sevgili gençler sıkıldınız biliyorum…” dedi, sosyal medya yıkıldı.

'Sıkıldık' etiketiyle sosyal medyada yorum yağdı. Tweet atanlar arasında Erdoğan'ın rakibi Muharrem İnce, Sezgin Tanrıkulu ve İrfan Değirmenci gibi isimler de var.


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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince erdoğan 24 haziran seçimleri

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
evet istediğiniz gibi at koşturamadığınız ve soyamadığınız için bu ülkeyi çok sıkıldınız.
tövbe tövbe. millet şimdi yanlış yazacak. Ama yanlış yazsa da aslında doğru olur. noktasız harfler önemli
insan aklıyla dalga geçiyorlar. üretmek lazım boş şeyler yapmamak lazım
milletin anasına söven mütahit gibi olmuş o kelime !
hayattan sıkıldık..
eyyyy muhalefet nekadar boş işlerle uğraşıyorsunuz
GÜNDEM BELİRLEYEN SAYIN C BAŞKANI.TAYYİB OLMAZSA NE KONUŞACAKSINIZ
tamamcılar sıkıldınız biliyoruz ama sandığı bekleyin oyuna gelmeyin
saat 13:37 de atmış tweti, yani cuma namazına gitmemiş, bi de ben de muhafazakar ailede büyüdüm diyordu, işleri güçleri yalan...
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