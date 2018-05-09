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Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 11:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısındaki konuşmada 'Millet ne zaman tamam der ise o zaman çekiliriz.' sözleri ülke hatta dünya gündemini yıktı geçti.

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası sosyal medyada 'tamam' rüsgarı esti. 'T A M A M' hashtagi dünya ve Türkiye gündeminde TT olarak 1. sıraya yerleşti. 'T A M A M' hashtagi ile dünden bu yana yaklaşık 2 milyon tweet atıldı.

FOX TV Ana Haber suncusu Fatih Portakal da sosyal medyadaki 'tamam' mesajlarına destek veren isimlerden oldu.

Portakal paylaşımında "'Tamam' deniyorsa, 'tamam' diyorum. :)" ifadelerini kullandı.

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'HALA TAMAM DA MIYIZ?'

Öte yandan bugün itibariyle de Trend Topic listesine "Günaydın T A M A M" hastagi girdi. Portakal da yeni bir paylaşımda bulunarak "Günaydın hala TAMAM da mıyız? Bir de DEVAM çıkmış!peki TAMAM mı DEVAM mı?" diye yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal ak parti erdoğan Fox TV

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