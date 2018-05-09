Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası sosyal medyada 'tamam' rüsgarı esti. 'T A M A M' hashtagi dünya ve Türkiye gündeminde TT olarak 1. sıraya yerleşti. 'T A M A M' hashtagi ile dünden bu yana yaklaşık 2 milyon tweet atıldı.
FOX TV Ana Haber suncusu Fatih Portakal da sosyal medyadaki 'tamam' mesajlarına destek veren isimlerden oldu.
Portakal paylaşımında "'Tamam' deniyorsa, 'tamam' diyorum. :)" ifadelerini kullandı.
'HALA TAMAM DA MIYIZ?'
Öte yandan bugün itibariyle de Trend Topic listesine "Günaydın T A M A M" hastagi girdi. Portakal da yeni bir paylaşımda bulunarak "Günaydın hala TAMAM da mıyız? Bir de DEVAM çıkmış!peki TAMAM mı DEVAM mı?" diye yazdı.
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