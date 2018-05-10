'Tamam' tweeti atan Johnny Sins, FETÖ'cü olarak gösterildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Millet tamam derse çekiliriz" sözlerinin ardından Twitter'da "Tamam" mesajları paylaşılmıştı. Dünya gündemine de giren "Tamam" mesajını ünlü porno yıldızı Johnny Sins de paylaşmıştı.

Johnny Sins'in tweetini ATV'deki Son Durak programında yorumlayan Melih Altınok "Bu bir porno yıldızı. Alman bir isim, FETÖ'cüler bunu ikna etmiş ve Türkiye'deki kampanyaya katılıyor' ifadelerini kullandı.

Johnny Sins FETÖ'cü olarak gösterilmesi Ekşi Sözlük'te de en çok konular arasına girdi ve eleştirilere neden oldu.





