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'Tamam' tweeti atan Johnny Sins, FETÖ'cü olarak gösterildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 22:05 | Son Güncelleme

ATV'de yayınlanan Son Durak programında sosyal medyadan 'Tamam' tweeti atan porno yıldızı Johnny Sins FETÖ'cü olarak gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Millet tamam derse çekiliriz" sözlerinin ardından Twitter'da "Tamam" mesajları paylaşılmıştı. Dünya gündemine de giren "Tamam" mesajını ünlü porno yıldızı Johnny Sins de paylaşmıştı.

Johnny Sins'in tweetini ATV'deki Son Durak programında yorumlayan Melih Altınok "Bu bir porno yıldızı. Alman bir isim, FETÖ'cüler bunu ikna etmiş ve Türkiye'deki kampanyaya katılıyor' ifadelerini kullandı.

Johnny Sins FETÖ'cü olarak gösterilmesi Ekşi Sözlük'te de en çok konular arasına girdi ve eleştirilere neden oldu.

sisssn

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Johnny Sins FETÖ porno yıldızı tamam tamam tweeti

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
atv haberciliği
yapdığınız habere bakın ayıp ya
Her TAMAM diyen, Türkiyenin %49’u Fetöcü zaten de bukadarda seviyesizleştirmeyin olayı böyle haberlerle
HAHAHAHAHA
ressam bob u özledim. televizyonu sevdiğimiz günler ne güzel günlerdi. sonra birden ampul yandı şu hale bak! iyi icraatleri olmuştur ama bu kadar da düşmeyin be kardeşim!
allah senin belanı versin çocugun bu görüntüleri görmeyecekmı yalancı
buldular bise ya herkese fetö . ah ileri zekalı milletimiz war ama napsınlae
Allah Allah elin gavurunu neden bu kadar ilgilendiriyor
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