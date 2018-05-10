Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Millet tamam derse çekiliriz" sözlerinin ardından Twitter'da "Tamam" mesajları paylaşılmıştı. Dünya gündemine de giren "Tamam" mesajını ünlü porno yıldızı Johnny Sins de paylaşmıştı.
Johnny Sins'in tweetini ATV'deki Son Durak programında yorumlayan Melih Altınok "Bu bir porno yıldızı. Alman bir isim, FETÖ'cüler bunu ikna etmiş ve Türkiye'deki kampanyaya katılıyor' ifadelerini kullandı.
Johnny Sins FETÖ'cü olarak gösterilmesi Ekşi Sözlük'te de en çok konular arasına girdi ve eleştirilere neden oldu.
'Tamam' tweeti atan Johnny Sins, FETÖ'cü olarak gösterildi
Bakanlar Kurulu'na KHK yetkisi veren tasarı TBMM'de kabul edildi
Trump 5 IŞİD üyesinin yakalandığını açıkladı! Ancak Türkiye'ye teşekkür etmeyi unuttu
Kendilerini bin liraya pazarlayan çift yakalandı
Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi
Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı
Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı
'Yaşamaktan bıktım' demiş, ötenazi istemişti! Ölmeden önce son kez konuştu
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!
Zabıta 'vurun' dedi, kalabalık linç etti!
Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...
İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler
Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu
Okuyucu Yorumları 8 yorum